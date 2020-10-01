خناقة بين لاعبى المصري والزمالك بسبب رقص إمام عاشور على الكرة

وتسبب إمام عاشور بعد الرقص على الكرة فى اللحظات الأخيرة قبل إطلاق صافرة النهاية في إستفزاز لاعبي المصري وبعد انتهاء اللقاء حدث تراشق بين لاعبى الفريق البورسعيدى ولاعب الزمالك وقاموا بالركض خلف امام عاشور حتى غرف خلع الملابس.

وقام محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك بتهدئة لاعبى النادى المصري والحديث إلى أحمد مسعود حارس مرمى المصري خارج الملعب.

واستهل النادى المصري الشوط الثاني بضغط هجومى على دفاعات الزمالك ومنح امين عمر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد إيزي ايميكا لاعب المصري عقب عرقلته للاعب الزمالك عبدالله جمعة فى الدقيقة 48.

وفى الدقيقة 52 طالب لاعبو النادى المصري بركلة جزاء بعد تعرض كريم العراقي للسقوط داخل منطقة الجزاء وجرت محاولات من محمود وادى داخل منطقة الجزاء الا أن دفاعات القلعة البيضاء نجحت فى ابعادها.

سيطر النادى المصرى على مجريات اللقاء وأنقذ محمد أبوجبل فى الدقيقة 58 مرماه من هدف التعادل بعد تسديد عمر كمال كرة قوية أبعدها بصعوبة.

وأشهر فى الدقيقة 62 حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد على ماهر مدرب المصري بعد إعتراضه على قرارات الحكم وسقط محمد ابوجبل حارس الزمالك داخل منطقة الجزاء بعد احتكاك محمود وادى مهاجم المصري به ما أدى إلى توقف المباراة للعلاج وحصل الأخير على إنذار.

منح حكم اللقاء فى الدقيقة 70 ركلة حرة لصالح المصري أمام منطقة الجزاء ارسلها فريد شوقى داخل منطقة الجزاء سددها محمود وادى برأسه ضعيفة.

وخرج اوستن أموتو لاعب المصري فى الدقيقة 82 للإصطدام باحد لاعبى الزمالمك وخضع إلى العلاج وخرج من الملعب فى سيارة إسعاف فى تغيير إضطرارى وتألق احمد مسعود حارس المصري وأنقذ مرماه من فرصة تسجيل أشرف بنشرقي الهدف الثاني فى الدقيقة 88 بعدما سدد الكرة وأبعدها الحارس بقدمه بعيدا عن مرماه.