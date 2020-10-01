حمدي فتحي يحتفل بعيد ميلاد تريزيجيه

ونشر حمدي فتح عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة ل تريزيجيه وعلق عليها قائلا "عيد ميلاد سعيد ".
ويسعى فريق أستون فيلا بقيادة تريزيجيه والمحمدي لمواصلة انطلاقته الجيدة هذا الموسم، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وحجز البطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.
ونجح أستون فيلا في تحقيق الفوز في أول مباراتين بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب، مع تبقى له مباراة مؤجلة.
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