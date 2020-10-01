تأهل فريق ارسنال لدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية " كاراباوا" وذلك بعد فوزه على نظيره ليفربول بضربات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي 0-0.
ولعب محمد صلاح مع ليفربول قبل استبداله في الدقيقة 60، قبل أن يتم استبداله بديفوك أوريجي، فيما شارك محمد النني بديلا مع ارسنال بدلا لسيبايوس مع بداية الشوط الثاني.
وأضاع محمد النني ركلة الجزاء الثالثة لارسنال فيما أضاع أوريجي ركلة الجزاء الرابعة لليفربول، ثم هاري ويلسون ركلة الجزاء السادسة، ليتأهل ارسنال بعد فوزه بنتيجة 5-4.
واستطاع ليفربول المرور من الدور الأول بالفوز على لينكولن سيتي بسباعية مقابل هدفين، فيما حقق أرسنال الفوز على ليستر سيتي بهدفين نظيفين.
بدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي: أدريان - نيكو ويليامز - ريس ويليامز - فان دايك - ميلنر - جروييتش - جونز - ويلسون - مينامينو - صلاح - جوتا
وبدأ أرسنال المباراة بالتشكيل التالي: لينو - سيدريك - هولدنج - جابريل - كولاسيناك - سيبايوس - ويلوك - تشاكا - بيبي - نيكتاه - ساكا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رغم إضاعة النني.. ارسنال يتأهل لربع نهائي كأس الرابطة بفوزه على ليفربول بضربات الترجيح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.