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عمر شويل - جدة ماهو سعر فيفا 21 في مصر والسعودية وما الموعد المحدد لإصدارها، اعتادت شركة AE sports على إصدار نسخة جديدة من سلسة ألعاب فيفا كل عام، والتي تجعل المشجعين وعشاق اللعبة يتنافسون للحصول عليها في جميع أنحاء العالم، ولم يتم إصدار النسخة الجديدة من فيفا 21 ولكن من المتوقع إصداره خلال بضعة أشهر، حيث أن من المعتاد إطلاقه في فصل الخريف، مما يتيح إصدار تحديثات جديدة قبل بداية السنة الميلادية الجديدة.

سعر فيفا 21 في مصر والسعودية

لم تعلن شركة AE sports عن أسعار فيفا 21 بعد، ولكنها ستكشف عن التفاصيل خلال الأشهر القادمة، حيث أن سعر النسخة القياسية لفيفا 21 هو 60 دولار أمريكي، و225 ريال سعودي، بينما سعر نسخة الأبطال من فيفا 21 هو 80 دولار أمريكي بما يعادل 300 ريال سعودي، أما سعر نسخة Ultimate هو 90 دولار أى 338 ريال سعودي، ومن الجدير بالذكر أن سعر اللعبة في بداية طرحها للمنصات والأجهزة كان 300 ريال سعودي، وتغير هذا السعر نتيجة لنظرية العرض والطلب حتى أصبح 1000 جنيه في مصر.

موعد إصدار فيفا 21

من المتوقع تأخر إصدار فيفا 21 لهذا العام، حيث سيتم إصدارها في 9 أكتوبر 2020، ويتوفر الإصدار المبكر من ألعاب الفيفا قبل موعد إصدارها بعدة أيام، لذا يمكن تجربة اللعبة في مطلع أكتوبر 2020، ويذكر أن الشركة تقوم بعقد مؤتمر صحفي لتحديد موعد إصدار اللعبة، والذي كان من المقرر عقده في 18 يونيو 2020 ولكن تم تأجيله بسبب الأوضاع السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية.