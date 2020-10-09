مواعيد وحكام مباراتي منتخب مصر وتوجو بتصفيات أمم إفريقيا

كشف المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق عن مواعيد مباراتي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام البدري أمام نظيره منتخب توجو ضمن تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2021 فى الكاميرون وجنسية الأطقم التحكيمية.
كان الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" قرر إقامة مباراتىّ الجولتين الثالثة والرابعة للمنتخبات المشاركة بتصفيات الكان فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل.
وخاطبت الجبلاية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بإقامة مباراة مصر أمام توجو أحد يومي 12 أو 13 نوفمبر القادم على أن تقام المباراة الثانية فى توجو أحد يومي 16 أو 17 منا الشهر ذاته.
وقال أحمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": مباراة مصر وتوجو ١٤ نوڤمبر التاسعة مساءً على استاد القاهرة و طاقم تحكيم من رواندا.
أضاف: ومباراة توجو ومصر ١٧ نوڤمبر الرابعة عصرًا في لومي وطاقم تحكيم من سنغالي.
وجاء منتخب مصر الوطني فى المركز الـ51 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للمنتخبات عن شهر سبتمبر الماضى.
كما جاء منتخب الفراعنة الكبار في المركز السابع على المستوى الإفريقي في ظل توقف النشاط الكُروي على مستوى المنتخبات في الأشهر الماضية بسبب أزمة كورونا.
فى نفس السياق واصل منتخب بلجيكا صدارته لتصنيف الفيفا العالمي للمنتخبات وحل خلفه منتخب فرنسا ثم منتخب البرازيل.
ويدخل منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدرى معسكرا تدريبيا فى شهر نوفمبر القادم استعدادا لمواجهة منتخب توجو مرتين ضمن تصفيات أمم أفريقيا فى الكاميرون 2021.
ومن المقرر أن تطير بعثة منتخب مصر الأول إلى توجو بطائرة خاصة لخوض المباراة الثانية أمام نظيره المنتخب التوجولى فى إطار تصفيات امم افريقيا بالكاميرون 2021.
يذكر أن منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري يمتلك فى رصيده نقطتين من التعادل أمام كينيا وجزر القمر بتصفيات كان 2021 بالكاميرون.
فى نفس السياق واصل منتخب بلجيكا صدارته لتصنيف الفيفا العالمي للمنتخبات وحل خلفه منتخب فرنسا ثم منتخب البرازيل.
ويدخل منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدرى معسكرا تدريبيا فى شهر نوفمبر القادم استعدادا لمواجهة منتخب توجو مرتين ضمن تصفيات أمم أفريقيا فى الكاميرون 2021.
ومن المقرر أن تطير بعثة منتخب مصر الأول إلى توجو بطائرة خاصة لخوض المباراة الثانية أمام نظيره المنتخب التوجولى فى إطار تصفيات امم افريقيا بالكاميرون 2021.
يذكر أن منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري يمتلك فى رصيده نقطتين من التعادل أمام كينيا وجزر القمر بتصفيات كان 2021 بالكاميرون.
ومن المقرر أن تطير بعثة منتخب مصر الأول إلى توجو بطائرة خاصة لخوض المباراة الثانية أمام نظيره المنتخب التوجولى فى إطار تصفيات امم افريقيا بالكاميرون 2021.
يذكر أن منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري يمتلك فى رصيده نقطتين من التعادل أمام كينيا وجزر القمر بتصفيات كان 2021 بالكاميرون.
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