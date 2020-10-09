مواعيد وحكام مباراتي منتخب مصر وتوجو بتصفيات أمم إفريقيا

كشف المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق عن مواعيد مباراتي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام البدري أمام نظيره منتخب توجو ضمن تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2021 فى الكاميرون وجنسية الأطقم التحكيمية.

كان الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" قرر إقامة مباراتىّ الجولتين الثالثة والرابعة للمنتخبات المشاركة بتصفيات الكان فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل. وخاطبت الجبلاية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بإقامة مباراة مصر أمام توجو أحد يومي 12 أو 13 نوفمبر القادم على أن تقام المباراة الثانية فى توجو أحد يومي 16 أو 17 منا الشهر ذاته.

وقال أحمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": مباراة مصر وتوجو ١٤ نوڤمبر التاسعة مساءً على استاد القاهرة و طاقم تحكيم من رواندا.

أضاف: ومباراة توجو ومصر ١٧ نوڤمبر الرابعة عصرًا في لومي وطاقم تحكيم من سنغالي.