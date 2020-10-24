تنافس وإثارة في السباق الثاني لنادي سباق الخيل السلطاني بمضمار الرحبة ببركاء وفق ضوابط وإجراءات احترازية

ثنائية للفارسين أنس السيابي والمعتصم البلوشي

تغطية وتصوير ـ محمد بن سالم المعولي :

نظم نادي سباق الخيل السلطاني السباق الثاني للموسم الحالي وذلك على مضمار الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركاء ، أقيم السباق وفق ضوابط وإجراءات احترازية التزاماً بتعليمات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ومن أبرزها إقامة السباق بدون حضور الجمهور، واشتمل السباق على ثمانية أشواط خصصت ستة منها للخيول العربية الأصيلة وشوطان للخيول المهجنة الأصيلة.

الشوط الأول

حقق المركز الأول الحصان نيلكيور لمالكه فيصل بن علي آل فنة وفارسه المعتصم بن سعيد البلوشي ومدربه محمد بن حمد المخيني المركز الاول في سباق الشوط الاول المسمى سباق شاطئ البستان للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر وجاء في المركز الثاني الحصان أسولت سي آس لمالكه فهد بن عبدالله الحسني وفارسه محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن ومدربه سليمان بن سالم الغنيمي ، ونالت المركز الثالث الفرس بيجروز لمالكها سالم بن محمد آل عبدالسلام وفارسها حمد بن سلطان المالكي ومدربها سيف بن مسعود الحوسني .

الشوط الثاني

توج المهر كينج صور لمالكه ومدربه أحمد بن عبدالله المرزوقي وفارسه عامر بن علي الراسبي بالمركز الاول في سباق الشوط الثاني “سباق شاطئ مصيرة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر” وجاء في المركز الثاني الحصان سايلنت أساسين لمالكه ومدربه منذر بن درويش البلوشي وفارسه أنس بن سالم السيابي ، ونال المركز الثالث الحصان كامبريولير لمالكه منقذ بن عبدالله المسروري وفارسه محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن ومدربه حمود بن عبدالله المسروري .

الشوط الثالث

توجت المهرة الجليلة أتش أس لمالكها مرعي بن سالم البارحي وفارسها المعتصم بن سعيد البلوشي ومدربها آديتيانا وميشسلفاراتنام بالمركز الاول في سباق شاطئ خليج شم للخيول العربية الأصيلة (الانتاج المحلي) لمسافة 1200 متر وحقق المركز الثاني المهر رمز عبري لمالكه صالح بن مبارك المحرزي وفارسه أنس بن سالم السيابي ومدربه كهلان بن محمد البلوشي ، وجاء في المركز الثالث المهر باسم مسقط لمالكه سليمان بن سيف الهنائي وفارسه سيف بن حمد البلوشي ومدربه سلطان بن محمد البلوشي .

الشوط الرابع

حققت المهرة زعيمة مسقط لمالكها مالك بن محمد المسكري وفارسها أنس بن سالم السيابي ومدربها حسن بن محمد الفلاحي المركز الاول في سباق شاطئ القرم للخيول العربية الأصيلة (إنتاج محلي ) لمسافة 1600 متر تلاها في المركز الثاني الحصان الربع الخالي لمالكه حمد بن سالم البلوشي وفارسه سيف بن حمد البلوشي ومدربه يونس بن سعيد الكلباني، واحتل المركز الثالث المهر المفحم أس بي لمالكه سعد بن سهيل المخيني وفارسه المعتصم بن سعيد البلوشي ومدربه بدر بن محمد الحجري.

الشوط الخامس

فازت بالمركز الأول في سباق الشوط الخامس سباق شاطئ السوادي للخيول العربية الأصيلة (إنتاج محلي) لمسافة 1600متر الفرس أبرار مسقط لمالكها محمد بن صالح العجمي وفارسها يوسف بن صالح العجمي ومدربها محمد بن سالم السيابي، وجاء الحصان أزد أم آر بالمركز الثاني لمالكه مروان بن خليفة الفلاحي وفارسه عامر بن علي الراسبي ومدربه محمد بن عبدالله البلوشي، وحصلت على المركز الثالث الفرس أي أتش كارولينا افير لمالكها محمد بن حمود البلوشي وفارسها مايكون دي سوزا ومدربها حمد بن حمود البلوشي.

الشوط السادس

سباق شاطئ ريسوت للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600متر توج بالمركز الأول الحصان ملازم لمالكه محمد بن سمير البلوشي وفارسه مايكون دي سوزا ومدربه مروان بن حمود البلوشي،وحقق المركز الثاني الحصان كارون لمالكه سهيل بن إبراهيم الكثيري وفارسه محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن ومدربه محمد بن عيسى البلوشي وحقق المركز الثاني مكرر الحصان كوادر فولجيو لمالكه علي بن سليم الفلاحي وفارسه مؤنس بن سالم السيابي ومدربه محمد بن عامر المحروقي وذلك لدخول الحصانين خط النهاية في نفس التوقيت، وحصل على المركز الثالث الحصان مرعب لمالكه سالم بن عبدالله السناني وفارسه شاكر بن علي البلوشي ومدربه علي بن سعيد البلوشي.

الشوط السابع

سباق شاطئ رأس مدركة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600متر فاز بالمركز الأول الحصان إنتينس إيفورت لمالكه ومدربه ياسر بن راشد العويسي وفارسه أنس بن سالم السيابي، وحقق المركز الثاني الحصان أزراف لمالكه إدريس بن حمود البلوشي وفارسه مايكون دي سوزا ومدربه حمد بن حمود البلوشي، وجاء بالمركز الثالث الحصان ملاف لمالكه عثمان بن راشد الهاشمي وفارسه محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن ومدربه حمود بن عبدالله المسروري.

الشوط الثامن

سباق شاطئ الجصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600متر توج بصدارة الشوط الحصان الطويل لمالكه خميس بن عبدالله الضبعوني وفارسه قيس بن سيف البوسعيدي ومدربه سيف بن مسعود الحوسني، وحقق المركز الثاني الحصان أمجاد العزيز لمالكه سعيد بن علي الريامي وفارسه سيف بن حمد البلوشي ومدربه خلفان بن علي الريامي، واحتل المركز الثالث الحصان آر بي فير جيم لمالكه صاحب السمو السيد سعود حارب آل سعيد وفارسه مايكون دي سوزا ومدربه أحمد بن إبراهيم البلوشي، وجاء بالمركز الرابع الحصان آر بي إمباسادور لمالكه صاحب السمو السيد سعود حارب آل سعيد وفارسه مؤنس بن سالم السيابي ومدربه أحمد بن إبراهيم البلوشي، وجاء بالمركز الخامس الحصان أكمل لمالكه خالد بن محمد بن خسروزمان وفارسه أنس بن سالم السيابي ومدربه سعيد بن سالم البلوشي.