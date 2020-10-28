الرجاء المغربي يعلن عدد الإصابات بـ كورونا.. فيديو

قال سعيد وهبي المتحدث الإعلامي لنادي الرجاء المغربي، إن المسحة الطبية أظهرت تعافي الثنائى إلياس الحداد وأيوب نناح من فيروس كورونا المستجد.
وأضاف سعيد وهبي، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة « دوت الخليج»، : " المسحة الطبية أظهرت شفاء الثنائى، الحداد ونناح، من الفيروس التاجي".
وتابع:" المسحة الطبية أيضا سجلت حالتيْن جديدتيْن تتعلق بـ عبد الجليل اجبيرة، وسائق حافلة الفريق، بالوباء التاجي، وبهذا يصبح عدد المصابين بالفريق، 14 لاعبا".
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