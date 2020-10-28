إقامة بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي تحت شعار «صحتك في الرياضة»

ينظم الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي برئاسة رامي المكاوي غدًا الخميس، بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي وتقام منافسات البطولة بالصالة المغطاة بمركز شباب بيجام برئاسة المهندس سمير كامل.

وتقام البطولة طبقًا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة وتحت شعار (صحتك في الرياضية ) تحيا مصر .

وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية في المسابقات غير التلامسية الكاتا الفردي والكاتا الجماعي بنين وبنات في المراحل السنية من 6 سنوات حتي 21 سنة وبطولة لذوي القدرات الفائقة استعدادًا لبطولة كأس مصر في مارس 2021.

ويشرف الجهاز الإداري للاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي علي البطولة بقيادة اللواء جمال الطحلاوي المدير التنفيذي للاتحاد وعلي صبحي المدير المالي بحضور كوكبة من السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي وخبراء اللعبة في مصر

وتوقع الدكتور أيمن يونس مدير البطولة حضور أعداد كبيرة من اللاعبين للمشاركة في الحدث المهم.

ويقوم بتنظيم البطولة خبراء الكاراتيه التقليدي الدكتور محمد فوزي وسنسي شريف عبد النبي أعضاء اللجنة .