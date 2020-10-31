حجازي يوجه رسالة خاصة لجماهير اتحاد جدة

وجه الدولي المصري أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني، ولاعب الاتحاد الجديد، رسالة إلى جماهير ناديه بعد مراسم توقيع عقده مع "العميد"، وقبل مواجهة الأهلي في ديربي جدة، المقرر إقامته اليوم، في تمام السابعة مساءً، بتوقيت القاهرة، على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري السعودي للمحترفين.

وقدم اليوم نادي اتحاد جدة، أحمد حجازي لوسائل الإعلام والجماهير، حيث ظهر مرتديا قميص الفريق، وعلق الحساب الرسمي لناديه عبر تويتر: "مراسم توقيع عقد اللاعب أحمد حجازي". ومن المقرر أن يرتدي أحمد حجازي القميص رقم 26 مع فريق اتحاد جدة السعودي. وكان حجازي قد انتقل إلى اتحاد جدة هذا الصيف، قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. وينتظر حجازي ظهوره الأول في الديربي اليوم، حيث يعد قرار مشاركته بيد المدرب فابيو كاريلي. ويحتل الاتحاد المركز الـ12 بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم، بنقطة واحدة، من مباراتين، بينما يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 6 نقاط من مباراتين. ونجا الاتحاد من الهبوط في الموسم الماضي بصعوبة بعدما حقق الفوز بالجولة الأخيرة.

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