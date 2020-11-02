نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء مجاناً في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وموعد اللقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء في إطار مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يترقب جميع عشاق كرة القدم العربية واحدة من المباريات الهامة والمثيرة في البطولة، وذلك عندما يحل نادي الرجاء ضيفاً على نادي الزمالك على أرضية ملعب استاد القاهرة وسط أجواء حماسية كبيرة من جانب الفريقين، واللذان يطمحان لمواصلة المشوار، والتتويج بلقب البطولة الإفريقية، وفيما يلي نتعرف على أهم القنوات المجانية والمفتوحة التي تذيع مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي يبحث عنها جميع عشاق الفارس الأبيض في مختلف أرجاء الوطن العربي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء

تعد مباراة الزمالك ضد الرجاء محط اهتمام الجميع، حيث استطاع نادي الزمالك تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب بالمغرب بنتيجة هدف دون رد، وهو الأمر الذي سيصعب من مهمة الفريق المغربي خلال مباراة العودة، وخاصة في ظل الظروف التي مر بها اللقاء من تأجيل لمرتين بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي الرجاء بفيروس كورونا، والذي دعا الاتحاد الإفريقي لتأجيل اللقاء ليقاوم يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر.

موعد مباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم توقيت مباراة الزمالك والرجاء يوم الأربعاء الموافق 4-11-2020 في إطار مباريات إياب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي على استاد القاهرة معقل فريق الزمالك، وسيتولي القيادة التحكيمية للمباراة الحكم باكاري جاساما، كما ستكون قناة بي ان سبورت HD 7 من أهم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء بتعليق عصام الشوالي.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء

تعد القنوات المفتوحة التي ستذيع مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مصدر بحث كبير للجميع، حيث ستكون قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي من أهم القنوات المجانية الناقلة لنصف نهائي أبطال إفريقيا، وذلك وفق لوائح الاتحاد الإفريقي، والتي تنص على إذاعة الفريق صاحب الأرض لمبارياته من خلال القنوات الأرضية فقط، كما سنقوم بمتابعة المزيد من الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، وعرضها على حضراتكم أولاً بأول، فتابعونا.