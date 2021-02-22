نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا اليوم مجانا.. عبر الأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد البحث خلال الأوقات الحالية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2021 ، اللقاء الذي سيكون فيه الأهلي المصري ضيفاً ثقيلاً على سيمبا التنزاني وسط 30 ألف مشجع في ملعب المباراة، ونتعرف خلال هذا التقرير على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم على النايل سات في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2021، وتكثُر التساؤلات من الجماهير المصرية عن قناة مكسبي تنقل ماتش الأهلي اليوم، وما هي ترددات القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة الأهلي وسيمبا اليوم على نايل سات في دوري أبطال أفريقيا 2021.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا

تنطلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير الجاري على ملعب الأخير وسط عدد 30 ألف مشجع تم الموافقة على حضورهم بعد تقديم طلب من إدارة فريق سيمبا التنزاني إلى الاتحاد الإفريقي كاف، تردد القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الأهلي وسيمبا اليوم على النايل سات، وهل تنقل قناة مكسبي مباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال أفريقيا ، هذا ما سنتعرف عليه خلال السطور القليلة القادمة.

تنطلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما ينطلق لقاء الأهلي المصري وسيمبا التنزاني اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا اليوم

قنوات ماتش الأهلي وسيمبا المفتوحة ، هناك بعض التطلعات من الجماهير والتوقعات أيضاً فيما يخص القناة المفتوحة التي تنقل مباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2021 ، ولعل الكثير يأمل في أن تكون القناة المجانية الناقلة لماتش الأهلي وسيمبا اليوم مجانا هي قناة مكسبي سبورت الرياضية التي قامت بنقل العديد من المباريات الهامة للمارد الأحمر في الفترة الأخيرة.

تردد قناة مكسبي مباراة الأهلي وسيمبا اليوم مجانا

عزمت قناة مكسبي نقل ماتش الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم مجانا ، بعدما نشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تأكيد نقل لقاء الأهلي المصري وسيمبا التنزاني اليوم مجانا في إطار منافسات الجولة الثانية لدوري أبطال أفريقيا 2021 ، وأوضحت إدارة قناة مكسبي المفتوحة أنه بعد إجراء الاستفتاء فقد تم التأكيد أنها ستكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الأهلي وسيمبا اليوم مجانا في دوري أبطال أفريقيا 2021 بخلاف نقل مباريات اليوم الأخرى.

تردد قناة مكسبي على النايل سات:

التردد: 11411 – الاستقطاب: أفقى H – الترميز 27500

وستكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم ، هي القناة المحلية الأرضية لدولة تنزانيا، وهذا بناء على ما تم إعلانه من موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف باتاحة نقل المباراة عبر القناة الأرضية الخاصة بالدولة المستضيفة للمباراة، وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم تردد القناة المفتوحة التي تذيع مباراة الأهلي وسيمبا اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2021.