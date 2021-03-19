موعد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والنتائج وجدول الترتيب والهدافين

يشهد دوري محمد بن سلمان للمحترفين منافسة قوية هذا الموسم على لقب البطولة التي حققها الموسم الماضي فريق الهلال ليعود لمنصات التتويج من جديد بعد أن حقق النصر اللقب في الموسم قبل الماضي، ويشهد هذا الموسم منافسة بين العديد من الفرق على تحقيق لقب الدوري السعودي الذي يتواجد فريق الهلال في صدارة ترتيبه حاليا بفارق الأهداف عن الشباب، ويليهم فريق الاتحاد المتواجد في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن الفريقين، ويكمل التعاون المربع الذهبي بتواجده في المركز الرابع بفارق الأهداف عن الأهلي الخامس، كما يتنافس العديد من الفرق الأخرى على الدخول في المربع الذهبي والمنافسة على اللقب هي فرق الإتفاق، الوحدة، القادسية بالإضافة إلى فريق النصر الذي بدأ الموسم بنتائج سيئة للغاية ولكنه استعاد توازنه في البطولة من جديد، وحقق منذ فترة لقب كأس السوبر السعودي على حساب الهلال ليأخذ دفعة معنوية كبيرة للحفاظ على آماله في إمكانية المنافسة على الدوري.

موعد مباريات اليوم في الدوري السعودي الجولة 23

المباراة اليوم الموعد توقيت مكة القنوات الناقلة الرائد – الاتحاد السبت 7-8-1442 4:15 ksa sport 1 HD

تعليق: سمير المعيرفي. الاتفاق – الفيصلي السبت 7-8-1442 6:30 ksa sport 2 HD

تعليق: محمد الخامسي. الفتح – الأهلي السبت 7-8-1442 6:30 ksa sport 3 HD

تعليق: مشاري القرني. الشباب – التعاون السبت 7-8-1442 6:40 ksa sport 4 HD

تعليق: راشد الدوسري. الهلال – القادسية السبت 7-8-1442 8:45 ksa sport 1 HD

تعليق: عيسى الحربين. النصر – الباطن السبت 7-8-1442 8:45 ksa sport 2 HD

تعليق: عبد الله الغامدي. أبها – ضمك الأحد 8-8-1442 4:05 ksa sport 4 HD

تعليق: جعفر الصليح. العين – الوحدة الأحد 8-8-1442 4:10 ksa sport 2 HD

تعليق: خالد اليوسف.

جدول ترتيب الدوري السعودي

فشل فريق الشباب في الحفاظ على قمة ترتيب دوري محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بعد خسارته أمام فريق الاتحاد بهدف مقابل هدفين ليواصل فقدان النقاط بعد تعادله في الجولة قبل الماضية أمام القادسية لينقض فريق الهلال على صدارة الترتيب بنفس رصيد النقاط، وبفارق الأهداف لصالح حامل اللقب الذي تمكن من مواصلة الانتصارات وحقق فوز هام أمام الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية، وتواجد الاتحاد ثالثا بعد انتصاره الهام ضد الشباب، وقلص الفارق إلى اربع نقاط معه ومع الهلال، وتقدم التعاون للمركز الرابع بفارق الأهداف عن الأهلي مستغلا تعثر رفاق السومة وخسارتهم ضد النصر بهدف مقابل هدفين ليتقدم النصر هو الآخر نحو المركز السادس بفارق نقطتين عن الاهلي والتعاون.

نتائج مباريات الدوري السعودي الجولة 23

شهد الدوري السعودي إقامة مباريات الجولة الثالثة والعشرين التي شهدت مباريات قوية تمكن في أهمها فريق الهلال من تحقيق الفوز ضد الوحةدة بأربعة أهداف عن طريق جوميز “هاتريك”، وفييتو مقابل هدفين سجلهما يوسف نياكات، وحقق الاتحاد فوزا هاما ضد الشباب بهدفين سجلهما بهد المولد، وعبد الرحمن العبود مقابل هدف سجله سيبا، وحقق النصر الفوز ضد الأهلي بهدفين لعبد الرزاق حمد الله، وعبد الإله العمري مقابل هدف سجله عمر السومة، وتمكن فريق أبها من دك شباك مضيفه أبها بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية مقدمة من الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي.

الباطن 0-2 الفتح.

القادسية 3-3 العين.

التعاون 1-0 أبها.

الفيصلي 0-1 الرائد.

الاتحاد 2-1 الشباب.

ضمك 1-1 الاتفاق.

الوحدة 2-4 الهلال.

الأهلي 1-2 النصر.

الوحدة 1-4 أبها ” مقدمة من الجولة 25″.

ترتيب هدافي الدوري السعودي الآن