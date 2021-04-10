نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في الكلاسيكو في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتابع معكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم ضمن منافسات ومباريات الجولة الثلاثين من الدوري الاسباني، فما هي إلا ساعات قليلة وتبدأ مباراة برشلونة والتي تعتبر أحد أهم مباريات اليوم بالنسبة لعشاق الساحرة المستديرة من كافة دول العالم العربي والاوروبي، كما نعرض لكم توقيت مباراة الكلاسيكو اليوم في كافة الدول العربية، ولا ننسي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم فتابعونا.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة
قامت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية بالإعلان رسميا أنها حصلت علي حقوق بث مباراة برشلونة اليوم في كلاسيكو الدوري الاسباني، وذلك علي شاشات قناة بي ان سبورت 1 وقناة بي ان سبورت بريميوم الرياضية.
وقت مباراة ريال مدريد
تم الإعلان عن توقيت مباراة الكلاسيكو اليوم السبت الموافق 10 ابريل ليكون في تمام الساعة:
- 7:00 م بتوقيت غرينيتش
- 8:00 م بتوقيت دول المغرب العربي
- 9:00 م بتوقيت القاهرة
- 10:00 م بتوقيت مكة المكرمة
- 10:00 م بتوقيت قطر
- 10:00 م بتوقيت الاردن
- 10:00 م بتوقيت اليمن
- 11:00 م بتوقيت عمان
- 11:00 م بتوقيت الإمارات
القنوات الناقلة للكلاسيكو اليوم مجانا علي النايل سات
لم يتو الإعلان عن اي قنوات ناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم مجانا علي النايل سات، لكن تتوافر بعض القنوات الرياضية علي الاقمار الصناعية الاخري، والتي سوف نذكرها لكم خلال الاسطر القادمة.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة اليوم
|القناة
|التردد
|القمر الصناعي
|الترميز
|turkmenistan sport HD
|12303 افقي
|موناكو سات
|27500
|match TV russia
|11580 افقي
|انتل سات 66 شرق
|24000
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد
|القناة
|التردد
|القمر الصناعي
|الترميز
|eleven sports poland HD
|11488 افقي
|هوت بيرد
|27500
|canal plus premium poland HD
|11278 افقي
|هوت بيرد
|27500
معلق مباراة برشلونة اليوم
قامت مجموعة قنوات بي ان سبورت بالإعلان أن معلق مباراة الكلاسيكو اليوم هو المعلق العربي المتميز رؤوف خليف، قم بتنزيل تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لمباراة الكلاسيكو اليوم بالدوري الاسباني لمشاهدة المباراة المرتقبة بتقنية الشاشة الفائقة HD.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في الكلاسيكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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