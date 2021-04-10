نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة gsa live لمتابعة مباريات الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة gsa live هي موقع سعودي رسمي، تم الإعلان عن انطلاقها من قبل الهيئة العامة للرياضة بغرض نقل مباريات كرة القدم، والمقامة من خلال بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك في موسم 2019/2020، حيث كان المقرر أن يتم نقل فاعليات البطولة، من خلال تقنيات عالية، وأطقم فنية تعمل على أعلي مستويات إذاعة البطولات الكبرى.

منصة gsa live

لقد تم تجهيز المنصة الرياضية من أجل العمل على نقل مباريات المحترفين، بعدد كبير من الكاميرات، قد يصل في بعض الأحيان إلى 28 كاميرا، ثم أن المنصة قد عمدت على إدخال بعض التقنيات الحديثة، والمتمثلة في إمكانية تتبع اللاعبين، وتعمل على عرض الكثير من الإحصائيات، وذلك كله بهدف أن يعيش الجَمهور واقع المباريات، ويمكنهم كذلك مسايره الأحداث، ومن أجل أن يستمتع المشاهد لمباريات البطولات السُّعُودية بأعلى مميزات ممكنة، وتعتمد المنصة لإدخال أحدث تقنيات الديجتال.

وذلك حتى يمكنه أن يتابع الأحداث جميعها بأعلى الإمكانات العالمية، التي أدخلتها المنصة على أسلوب عملها.

موقع نقل مباريات الدوري السعودي

عملت المنصة الرياضية على تسهيل متابعة المباريات من خلالها، وذلك عبر نشر الرابط الخاص بها (gsa.live/ar)، وذلك حتى يمكن لجميع المشاهدين الوصول إليها بكل سهولة، حيث يمكن للمتابعين في جميع أنحاء العالم أن يشاهدوا كل المباريات المذاعة على الهواء، فقط كل ما هو مطلوب منه أن يدخل من خلال رابط المنصة لمتابعة مباريات البطولة أولًا بأول.

رابط منصة gsa live

من ناحية أخري فإن الأمير “عبد العزيز بن تركي الفيصل” ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة داخل المملكة، كان قد أطلق على فاعليات الدوري السعودي للمحترفين، اسم الأمير محمد بن سلمان، وذلك في الموسم 2019/2020 وذلك كنوع من التقدير والعرفان للأمير بدوره الفعال في خدمة الرياضة، والنهوض بها، وكذلك العمل الجاد على مواكبة كل ماهو جديد في مجال كرة القدم، ومن أجل وضع السُّعُودية على خريطة البطولات العالمية.

حيث إن عمليات نقل المباريات باستخدام الوسائل الحديثة، يظهر للمشاهدين على مستوي العالم، المستوي المتقدم في مجال الرياضة عمومًا.