القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة واتلتيكو بلباو نهائيات كأس ملك أسبانيا

هناك عدد كبير للغاية من عمليات البحث التي تدور حول القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة واتليتكو بلباو اليوم، والتي تأتي في إطار نهائيات كأس ملك أسبانيا، والتي سوف يتم إقامتها اليوم السبت الموافق 17 أبريل على أرض ملعب لاكارتوخا في إشبيلية، ومن الجدير بالذكر أن تلك المباراة يتم إقامتها بعد مرور أسبوعين فقط من خسارة فريق بلباو في النسخة النهائية من نفس البطولة موسم 2020 على الملعب نفسه، والتي كانت أمام فريق ريال سوسيداد بواقع هدف نظيف.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة واتليتكو بلباو

يخوض فريق برشلونة مباراة الليلة أمام نظيره فريق اتليتكو بلباو والتي يتطلع فيها إلى الفوز باللقب الذي يعتبر لقب العودة بعد عامين، فقد كانت البطولة الأخيرة التي تتوج بها الفريق الكتالوني كانت بطولة الدوري الإسباني، قبل أن تنطمث الألقاب عنه من بعدها، والتي كانت في يوم 27 أبريل موسم 2018/ 2019، بعد أن فاز على فريق ليفانتي بهدف واحد بدون مقابل، ومن المنتظر أن يتم نقل المباراة اليوم على شاشة قناة بي ان سبورت الفضائية المتخصصة.

مباراة برشلونة ضد اتليتكو بلباو

من المنتظر أن يغيب عن مواجهة الليلة بين كل من فريق برشلونة واتليتكو بلباو مجهودات كل من فيليب كوتينيو، وجيرارد بيكيه، وأنسو فاتي لواقع الإصابة، ولكن من المتوقع أن يبدأ الفريق الكتالوني اللقاء بتشكيلة تتكون من كل من (تير شتيجن، وأروخو، ودي يونج، ولينجليه، وسيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا، وجريزمان، وبيدري، وديمبيلي، وميسي، وديست)، أما عن فريق اتليتكو بيلباو فمن المنتظر أن يخوض المباراة بتشكيلة مكونة من كل من (أوسكار دي ماركوس، وأوناي سيمون، وإينيجو مارتينيز، وأوناي فينسيدور، وبيرنجوير، وإيكر مونياين، وداني جارسيا، وراؤول جارسيا، وويليامز)، مع العلم أن مباراة اليو سوف يظهر فيها اللاعب الأرجنتيني ميسي بدون لحية ومظهر جديد.