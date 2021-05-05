نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم نايل سات.. وعبر الأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم على نايل سات مجانا ، حيث يستضيف ملعب ستامفورد بريدج الفريقين في لقاء العودة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيكون مسرحاً كبيراً لمعرفة من المتأهل لدور نهائي دوري أبطال أوروبا الحالي 2021، وتتوجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم والفريقين صوب هذا الملعب مساء اليوم الأربعاء 5-5-2021 لمتابعة المباراة عبر التلفاز لذلك يود الكثير ممن لا يمتلكون اشتراك في اباقه الحصرية للقنوات المشفرة من معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي على النايل سات مجانا، بعيداً وحرصاً منا على جلبها سنتعرف على القنوات المفتوحة التي تذيع لقاء ريال مدريد وتشيلسي على نايل سات والأقمار الأخرى هوت بيرد واسترا سات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي

لعلها ستكون مباراة سهلة وبسيطة بالنسبة للبلوز فالفريق يحتاج فقط لأن يتعادل سلبياً أو إيجابياً بهدف وحيد من أجل التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، أما عن ريال مدريد فهو مُطالب إما بتحقيق الفوز بنتيجة إيجابية أو التعادل بأهداف أكثر من هدف، وسيعتمد تشيلسي الإنجليزي على عامل الأرض من اجل تحقيق الأسبقية وتسجيل هدف الأسبقية، فيما يسعى الملكي ريال مدريد للتأهل للنهائي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم على نايل سات ، تنطلق مباراة الملكي والبلوز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء 5 مايو 2021 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والمغرب وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي نايل سات

نرصد لكم الآن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي على النايل سات، والكثير يتساءل في الوقت الحالي هل قناة ليبيا الرياضية تنقل وتذيع مباراة تشيلسي وريال مدريد مجانا على نايل سات، فمن المتوقع أن تنقل قناة ليبيا الرياضية اللقاء الكبير بين العملاقين عبر القمر نايل سات وعرب سات، وسنرفق لكم التردد الخاص بها حيث ممكن أن تكون ضمن القنوات المجانية التي تذيع مباراة الريال وتشيلسي اليوم مجانا.

تردد قناة تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي على النايل سات

وتوجد بعض القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وريال مدريد مجانا عبر الأقمار الأخرى ، والتي ينضم لها قناة أرينا سبورت وتردد قناة فازريش التي ستذيع لقاء الريال مدريد وتشيلسي مجانا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وهي:

Arena Sport 1 Serbia

BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000- Tandberg

BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000- Tandberg Asr TV Afghanistan

MonacoSat52° E-10845 V 27500-FTA

MonacoSat52° E-10845 V 27500-FTA CBC SPORT HD AZ

AzerSpace 46°E-11135 H 27500 -FTA/BISS

AzerSpace 46°E-11135 H 27500 -FTA/BISS TV Varzish HD Tadjikistan

NSS 57°E-11565 H 10750 -Biss

Yahsat52.5°E-11785 H 27500-Biss

والجدير بالذكر أن الفريق الملكي ريال مدريد قد تأهل كمتصدر المجموعة الثانية بالدور الأول في دوري أبطال أوروبا 2021، وتخطى أتالانتا قبل أن يفوز على ليفربول الإنجليزي في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ذهاباً وإياباً.