نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تركيا وإيطاليا المباراة الافتتاحية يورو 2020 Euro والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة تركيا وايطاليا، يبحث الكثير من الأشخاص حول العالم عن موعد مباراة تركيا وايطاليا التي ستقام في يوم الجمعة الموافق 11/6/2021، وستكون هذه المباراة هي المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأوروبية Euro 2020، والتي كان من المفترض أن تقام العام الماضي، لكن تم تأجيلها لهذا العام بسبب الظروف الاستثنائية التي طرأت العام الماضي، فتابعوا معنا لتتعرفوا على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة تركيا وايطاليا

وستقام المباراة بين المنتخب التركي ونظيره منتخب إيطاليا يوم الجمعة 11 يونيو 2021، في افتتاحية بطولة الأمم الأوروبية اليورو 2020 من ضمن مبارايات الجولة الأولي بدور المجموعات، وستقام المباراة في المواعيد التالية، فتابعونا:

الساعة العاشرة 10:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة التاسعة 9:00 مساء بتوقيت مصر.

الساعة التاسعة 9:00 مساء بتوقيت ليبيا.

الساعة العاشرة 10:00 بتوقيت الأردن.

الساعة 8:00 الثامنة مساء بتوقيت تونس.

الساعة الحادية عشرة مساء 11:00 بتوقيت الإمارات.

الساعة الثامنة مساء 8:00 بتوقيت الجزائر.

الساعة الثامنة مساء 8:00 بتوقيت المغرب.

الساعة الحادية عشر 11:00 بتوقيت سلطنة عمان.

الساعة العاشرة 10:00 بتوقيت الكويت.

الساعة السابعة مساء 7:00 بتوقيت غرينتش GMT.

القنوات الناقلة لمبارة إيطاليا وتركيا

وسيتم نقل المباراة الافتتاحية وباقي مباريات اليورو 2020 على سلسلة قنوات بي ان سبورتس القطرية، حيث سيتم نقل المباراة بين المنتخبين الإيطالي والتركي على قناة بي ان سبورت beIN Sports HD Max 1، وقد تحدثنا في مقال سابق عن تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports HD 1 على النايل سات.

كما إن المباراة ستقام على ملعب الأولومبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، وسيتم التعليق على المباراة بصوت المعلق الرياضي المحبوب حفيظ الدراجي.

التشكيل المتوقع لمنتخب إيطاليا

ويتوقع أن تدخل إيطاليا، والتي يتوقع الكثير من الخبراء والمحللين أنها أحد المرشحين الأقوياء للفوز بالبطولة، حيث إن المنتخب الإيطالي لم يتلق خسارة منذ عام 2018، ويتوقع أن تواجه ايطاليا تركيا بالتشكيل ا3-3-4:

حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: إيمرسون – كيليني – بونوتشي – فلورينزي.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي – جورجينيو – باريلا.

الهجوم: إيسيني – إيموبيلي – فيدريكو كييزا.

وقد قال لاعب خط الوسط مانويل لوكاتيلي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أنه كان يحلم بتمثيل المنتخب الإيطالي منذ أن كان صغيرا.