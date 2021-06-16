نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر وليبيريا القادمة الودية 17\06\2021 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الجزائر وليبيريا القادمة، يفتح ملعب وهران الأوليمبي أبوابه، لاستقبال لقاء منتخب الجزائر ضد منتخب ليبيريا، في المباراة الودية التي سوف تقام بينهما غداً الخميس، الموافق 17\06\2021، حيث يلتقي منتخب الجزائر للمحليين مع نظيره منتخب ليبيريا، ضمن استعداد منتخب الجزائر لخوض بطولة كأس العرب، والتي سوف تقام في قطر في شهر ديسمبر المقبل، مباراة يسعى من خلالها المدير الفني لتجربة أكبر عدد من اللاعبين، للوقوف على مستواهم ومدى جاهزيتهم، ويسعى منتخب الجزائر للمحليين للفوز بالمباراة وتقديم عرض قوي، يليق باسم وتاريخ وتطور الكرة في الجزائر، لذلك سوف يؤدون بكل قوة للفوز بالمباراة.

أما منتخب ليبيريا فسوف يسعى أن يكون ند قوي أمام منتخب الجزائر، ويرغب لاعبوه ومديرهم الفني في تقديم عرض قوي، يعبر عن مدى تطور كرة القدم في ليبيريا، كما يرغب اللاعبين في إظهار إمكانياتهم للحصول على فرصة احتراف خارجية، إذاً هي مباراة ودية لكنها ترتقي للرسمية، لرغبة كل منتخب في تقديم أفضل ما لديه، وأن يظهر بصورة قوية.

موعد مباراة الجزائر وليبيريا

كما ذكرنا سابقاً سوف تقام المباراة غداً الخميس الموافق 17\06\2021، ويستضيف اللقاء استاد وهران الأوليمبي، وذلك حسب التوقيتات التالية:

19:45:- السابعة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت “غرينتش”.

20:45:- الثامنة وخمس وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:45:- التاسعة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

22:45:- العاشرة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والبحرين والكويت واليمن وفلسطين والأردن وقطر.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك قنوات الرياضية الجزائرية، حقوق نقل مباريات منتخب الجزائر، لذلك سوف يتم نقل المباراة على قناة الجزائرية الرياضية الثالثة، ويتولى التعليق على المباراة، المعلق المتميز بلال بناري.

بطاقة مباراة الجزائر وليبيريا