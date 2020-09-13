"أسيست" تريزيجيه فى مباراة أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد.. فيديو

قاد النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه فريقه أستون فيلا لتحقيق الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بهدف نظيف فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين السبت، فى إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، وصنع النجم المصرى تريزيجيه هدف فوز أستون فيلا، الذى سجله اللاعب واتكينز فى الدقيقة 18 من زمن المباراة.

وشارك تريزيجيه فى المباراة من البداية، قبل أن يستبدل فى الدقيقة 75، بينما شارك الظهير الأيمن أحمد المحمدى فى آخر ربع ساعة من المباراة التى تعد الأخيرة لفريق الفيلانز، قبل خوض منافسات البريميرليج.

وتأجلت مواجهة أستون فيلا الأولى، فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أمام مانشستر سيتي، بسبب خوض الأخير منافسات دورى أبطال أوروبا، كما تأجلت مواجهة مانشستر يونايتد، أمام فريق بيرنلى، بسبب خوض اليونايتد، منافسات بطولة الدوري الأوروبي.