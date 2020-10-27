تسريب مشهد محذوف من مسلسل البرنس.. روجينا تكشف منطقة حساسة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مشهد محذوف من مسلسل "البرنس" أدته الممثلة المصرية ​روجينا​ التي كانت تؤدي في العمل شخصية "فدوى". المشهد قامت الرقابة بحذفه، حيت تظهر روجينا وهي تكشف عن ساقيها أثناء زيارة "فدوى" إلى منزل أهل زوجها "فتحي" الذي أدى دوره الممثل المصري أحمد زاهر وخلال هذا المشهد تتعرف على والدته وأفراد العائلة قبل أن تهم بالمغادرة وتطلب من "ياسر" أي الممثل المصري محمد علاء أن يوصلها، فترفع العباءة الخاصة بها وتخبرهم بأنها تخشى أن تنزلق على الدرج بسبب الكعب العالي الذي ترتديه. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية بوجه أبو هشيمة وتصعق ياسمين صبري أمر السادات بإعدامها سراً.. قصة أخطر جاسوسة مصرية عملت لصالح إسرائيل رانيا يوسف "تريند" بسبب الديناصورات.. شاهد لن تصدق كيف كانت سلاف فواخرجي في سن المراهقة.. شاهد خلع الملابس الداخلية لفتيات أستراليات وفحص أعضائهن التناسلية في قطر.. فيديو بعد أن أخفته عن أبو هشيمة.. الرجل الثاني في حياة ياسمين صبري يظهر للعلن هيا الشعيبي تبكي على الهواء معلنة قرار صدم متابعيها.. فيديو زينب ابنة هيفاء وهبي تفاجئ الجمهور بجمالها في إطلالة جديدة.. صورة نانسي عجرم تعتذر: لم أقصد إبكاء احد أنا ايضاً بكيت لجين عمران تقتحم ماراثون عرض الأرداف بحركة إغراء جريئة للغاية رانيا يوسف تكرر أزمة البطانة بفستان كشف لباسها الداخلي.. صور بعد ظهور ابنته المراهقة شبه عارية.. رد فعل عنيف من أحمد الفيشاوي أجمل ممثلة سعودية تقتحم هوليود وتشارك في فيلم رعب أمريكي.. شاهد وهو ملتصق بها.. كندة علوش تتغزل بعمرو يوسف أمام الجمهور منة عرفة تفجر مفاجأة وتعرض نفسها للزواج من أبو هشيمة وخاضت روجينا الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس" الذي شارك في بطولته محمد رمضان وأحمد زاهر وسلوى عثمان وأحمد فيهم وإدوارد وأحمد داش ومحمد مهران وريم سامي ورحاب الجمل ومحمد علاء وأحلام الجريتلي ونور اللبنانية وصفاء الطوخي، وغيرهم من نجوم الدراما المصرية، ومن تأليف وإخراج محمد سامي . https://www.instagram.com/p/CAnq5Pplk81/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CAnq5Pplk81/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CAnq5Pplk81/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Fanonline (@fanonline1) on May 25, 2020 at 10:51am PDT

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