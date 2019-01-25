حظك اليوم الجمعة 25/1/2019 برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ضع صحتك فى المقدمة

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برج الجوزاء واحد من الأبراج التى تتسم بالدهاء والمكر بجانب مزاجه المتقلب، وهو من مواليد الأبراج الهوائية، ويقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى، ومن مشاهير برج الجوزاء مارلين مونرو.
مارلين مونرو
حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى:
مواليد برج الجوزاء على الرغم من أنهم شخصيات هوائية، إلا أنهم منضبطون فى عملهم، ويحاولون على الدوام أن تكون حياتهم العملية منظمة.
حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:
مواليد برج الجوزاء من الأبراج التى لديها قدرة كبيرة على منح الحبيب الأمان والثقة طوال العمر.
حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحى:
على مواليد برج الجوزاء وضع حياتهم الصحية فى المقدمة فهم يروا أنهم من الأشخاص التى أهملت كثيرًا فى حياتها الصحية، ويجب عليهم تجنب ذلك فى الأيام القادمة.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة:
مواليد برج الجوزاء من الأبراج المترددة فى الكثير من الأمور، ولكن عليها فى الأيام القادمة أن يكون لها هدف محدد وتبتعد عن التردد، فلا يوجد وقت لكل ما يحدث من تردد.
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