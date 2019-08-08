كينو وعمورى.. هجوم نارى للجزيرة الإماراتى فى الموسم الجديد

بات نادى الجزيرة الإماراتى يمتلك خط هجوم نارى فى الموسم الجديد، وذلك بعد ضم عمر عبد الرحمن "عمورى" إلى الفريق قادما من الهلال السعودى.

وكان الجزيرة قد نجح هذا الصيف فى ضم المغربى مراد باتنا، وكذلك البرازيلى كينو من صفوف بيراميدز.

وبالتالى سيكون هجوم الجزيرة فى الموسم الجديد مكونا من عمورى وكينو ومراد باتنا، كل هؤلاء خلف المهاجم الخطير على مبخوت.

وأكد الإماراتى عمر عبد الرحمن "عمورى"، نجم العين السابق والوافد الجديد لصفوف نادى الجزيرة، سعادته الكبيرة بالانضمام لـ"فخر أبوظبى" بعدما انضم إليه بعقد يمتد لثلاث سنوات فى صفقة انتقال حر.

وقال عمورى فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى الجزيرة، "سعادتى كبيرة جدا بالتعاقد مع نادى الجزيرة وبالانضمام للمجموعة الرائعة من اللاعبين فى قائمة الفريق، والتى تربطنى بهم علاقات صداقة وطيدة ستجعل من انسجامى مع المجموعة سريعا جدا".

وأضاف النجم الإماراتى، "سأعمل جاهدا على الوصول لأفضل وضع بدنى ممكن وعلى نيل ثقة الجهاز الفنى وزملائى اللاعبين، وأتعهد بأن أسخر كل خبراتى وإمكانياتى لمساعدة الفريق على القتال من أجل تحقيق ما يتطلع إليه من أهداف وطموحات".

وواصل النجم الإماراتى تصريحاته، "الحمد لله أولا وأخيرا على فضله وتوفيقه، وأدعوه متضرعا أن أوفق فى خدمة فريقى الجديد بما يرضى طموحات إدارة النادى ومشجعيه".

وكان نادى الجزيرة أعلن التعاقد مع عمر عبدالرحمن لمدة 3 سنوات، وزميله عامر عبدالرحمن لمدة عامين، على أن ينضم اللاعبان لقائمة الفريق اعتبارا من فترة التحضيرات الجارية حاليا استعدادا للموسم الكروى الجديد 2019 – 2020

