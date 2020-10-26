البرلمان الليبي: البعثة الأممية تسعى لتمكين الإخوان في ليبيا

أكد برلماني ليبي، في تصريحات لقناة "العربية"، أن اتفاق جنيف الأخير بين الأطراف الليبية يقطع الطريق على المشروع الفوضوي لتركيا وقطر في ليبيا.

وقال إن البرلمان الليبي ينتظر موقفا رسميا من فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، تجاه اتفاق جنيف، منوها بأنه في حال رفض السراج اتفاق جينيف فإنه سيدخل في مواجهة مع المجتمع الدولي بالكامل.

وطالب البرلماني الليبي المجتمع الدولي بفك حظر السلاح عن الجيش الوطني الليبي ليقوم بدوره.

وأعرب عن استغرابه لسعي البعثة الأممية في ليبيا إلى تمكين الإخوان (الإرهابية) من السلطة.

إلى ذلك، أصدر الجيش الليبي اليوم، الاثنين، بيانًا بشأن الإعلان عن توقيع وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا إتفاقيات أمنية خبيثة مع قطر.

ووفقا لصحيفة "المرصد" الليبية، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إن ما قامت به قطر، التي تعد أكبر داعم للإرهاب من إستخدام عملائها في ليبيا اليوم، من توقيع ما سمته باتفاقيات أمنيه يعتبر خرقا لمخرجات حوار جنيف 5+5 .

وأكدت قيادة الجيش على أن ما تم الإعلان عنه يعد محاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي.

وأبرم فتحي باشاغا، وزير الداخلية بـ"حكومة الوفاق" اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقية أمنية لـ"التعاون المشترك" وتسري لمدة 6 سنوات، ما لم يطالب أحد الأطراف بالرغبة في الإلغاء قبل 6 شهور من انقضاء المدة.