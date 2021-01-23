البيت الأبيض : واشنطن تعتزم التعاون مع الحلفاء لردع كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى، اليوم الجمعة، إن من مصلحة الولايات المتحدة الحيوية ردع كوريا الشمالية، مؤكدة نية واشنطن بدء "مراجعة شاملة" لسياسة التعامل مع بيونج يانج.





وأضافت خلال إفادة صحفية أن إدارة بايدن ستعمل بشكل وثيق مع الحلفاء فى هذا الشأن، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". يذكر أن بايدن اتهم فى أكتوبر المنصرم الرئيس السابق دونالد ترامب، بإضفاء الشرعية على زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، رغم أنه "قاطع طريق". وكان كيم وترامب تعهدا فى بيان مشترك بإقامة علاقات جديدة والعمل فى سبيل نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية بالكامل لكن قمتهما الثانية والمحادثات التى أعقبتها انهارت.

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