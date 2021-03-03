كلوب عن صلاح: يجب على مصر الاتصال بليفربول

وجه الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول رسالة إلى المصري شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بشأن مشاركة النجم محمد صلاح في أولمبياد طوكيو.
وقال كلوب خلال فيديو بثه عبر موقع صحيفة "ليفربول إيكو": "يجب على مصر الاتصال بليفربول إذا كانوا يريدون صلاح للأولمبياد".
وأكد غريب قبل يومين أن محمد صلاح وحارس مرمى الأهلي المصري محمد الشناوي سيكونان على رأس القائمة الأولية المختارة لمنتخب "الفراعنة" الأولمبي تحت 23 عاما، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو الصيف المقبل، مع السماح للدول بإدراج 3 من اللاعبين الكبار في تشكيلتها النهائية.
وفي وقت سابق، ذكر تقرير لصحيفة ليفربول إيكو أن ليفربول قد يتعرض لضربة حال انضمام صلاح للمنتخب الأوليمبي.
وأوضح التقرير "من المقرر انضمام محمد صلاح بعد تأكيدات مدرب المنتخب الأولمبي، حيث سيتم وضعه في التشكيلة الأولية لدورة الألعاب الأولمبية 2021 في طوكيو، على الرغم من حقيقة أنهم لم يتحدثوا إلى ليفربول بعد".
ومن المقرر أن تستضيف طوكيو فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة بين يوم الجمعة 23 يوليو والأحد 8 أغسطس المقبلين، وسيغيب بذلك صلاح في حال مشاركته في الدورة، عن بعض مباريات الموسم التحضيري لليفربول وبداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز (2021-2022).
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