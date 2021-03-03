البابا فرنسيس: سأذهب إلى العراق لأنه لا يمكن خذل الناس مرة ثانية

قال البابا فرنسيس اليوم الأربعاء: إنه ذاهب إلى العراق، الذي لم يتمكن البابا الراحل يوحنا بولس من التوجه إليه عام 2000؛ لأنه ”لا يمكن خذل الناس مرة ثانية“.
وناشد البابا فرنسيس، المقرر أن يتوجه للعراق يوم الجمعة، الدعاء والصلاة حتى تتم الزيارة ”بأفضل طريقة ممكنة وتحقق الثمار المرجوة“.
ولم يتطرق البابا إلى المشاكل الأمنية في العراق، حيث سقط ما لا يقل عن عشرة صواريخ اليوم الأربعاء على قاعدة جوية تستضيف قوات أمريكية وعراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي.
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