أفغانستان: تعديل وزارى يشمل الدفاع والداخلية وسط فوضى طالبان

جدة - نرمين السيد - أقر الرئيس الأفغانى أشرف غنى، تعديلاً وزاريًا فى أفغانستان، اليوم السبت، شمل وزارتى الدفاع والداخلية، فى ظل حالة من الفوضى تشهدها البلاد بسبب العمليات الإرهابية لحركة طالبان المتشددة، التى تسعى لتوسيع نفوذها فى الأقاليم الأفغانية.





وينتظر وزيرا الدفاع والداخلية الجديدان مجموعة من المشكلات التى تعصف بأفغانستان، حيث يتسع نفوذ طالبان بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، علاوة على الانشقاقات الجماعية التى ضربت القوات الموالية للحكومة.

وقال بيان للرئاسة الأفغانية، إنه تم ترشيح الجنرال باسم الله محمدى، ليكون وزيراً للدفاع، ليحل محل أسد الله خالد، الذى كان يتولى المنصب منذ عام 2018. كما تم ترشيح عبد الستار مرزاكوال، ليكون وزيرًا للداخلية.

ووفقًا للتقارير الأفغانية، فمن المقرر أن يقوم المرشحان بعمليهما وزيرين للدفاع والداخلية بالوكالة، حتى يتم إقرارهما من قبل البرلمان.