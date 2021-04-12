جدول صلاتي التراويح والتهجد في رمضان 2021 بالمسجد النبوي

في أول ليالي شهر رمضان المبارك قام المصلون اليوم بتأدية صلاة التراويح في المسجد النبوي الشريف وذلك في ظل التزام المصلون بالإجراءات الاحترازية والوقائية بعد موافقة الملك سلمان على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات، وسوف ننشر لكم من خلال موقعنا مواعيد وجدول صلاتي التراويح والتهجد في رمضان 2021 بالمسجد النبوي.

صلاة التراويح في المسجد النبوي

تختلف صلاة التراويح في شهر رمضان الحالي والماضي عن أي صلاة تراويح في الأعوام السابقة وذلك بسبب جائحة كورونا والتي تسببت في اتخاذ الكثير من القرارات والإجراءات الاحترازية، حيث تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية لضمان صحة وسلامة المصلين، حيث أنه غير مسموح للأشخاص الغير محصنين الدخول من نقاط الفرز، وكذلك يمنع دخول الأطفال إلى المسجد النبوي وساحاته وفقاً للإجراءات الاحترازية، كما أنه سوف يتم إغلاق المسجد النبوي في حالة اكتمال الطاقة الاستيعابية، حيث تم توفير موقع إلكتروني يمكنك من خلاله معرفة حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي يبين الأماكن المتاحة والأماكن المشغولة.

جدول صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد النبوي

وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والالتزام بالإجراءات الوقائية أديت صلاة التراويح اليوم الإثنين الموافق 12 أبريل 2021، ومن ضمن الخطة الموضوعة لضمان سير الصلاة في أفضل أجواء تم وضع طاقة استيعابية حوالي 60 ألأف مصلي بالمسجد النبوي وذلك بحد أقصى، على أن يغلق المسجد النبوي بعد صلاة التراويح بنصف ساعة ويتم فتحه مرة أخرى قبل أذان الفجر بساعتين ويستثنى من ذلك أخر 10 أيام من رمضان ويكون المسجد مفتوح فيهم على مدار الساعة.