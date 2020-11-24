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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر لعبة فرى فاير FREE FIRE مجانا بلا حدود بدون دفع إطلاقا في المقال التالي
عمر شويل - جدة شحن جواهر لعبة فرى فاير لعبة FREE FIRE 2020 المجانية والتي يلعبها عدد كبير من جميع الفئات العمرية، إلا أن البعض يسأل عن كيفية شحن جواهر لعبة فرى فاير FREE FIRE مجاناً، حيث أن فكرة اللعبة تعتمد على وجود الشخص أو اللاعب في جزيرة يقوم حينها بمواجهة 46 من اللاعبين الآخرين باللعبة، إلا أن حينها يحتاج إلى جواهر لشراء الأسلحة اللازمة لتلك المواجهة، فكيف له ذلك؟
شحن جواهر فرى فاير 2020 مجاناً
شحن جواهر فرى فاير الجديدة تقوم بتلك الخطوات في البداية:
- الدخول على متجر جوجل بلاي.
- بعد ذلك نقوم بتحويل المتجر إلى حساب أمريكي وهي من الخطوات الهامة والأساسية، للحصول على النقاط وتجميعها.
- تظهر بعد ذلك نقاط التشغيل التي قمت بتجميعها عندما تحول المتجر إلى أمريكي.
- وبعد ذلك قم بجمع النقاط من التطبيقات التي تمنح المستخدم نقاط على كل عملية تحميل.
- وبعد ذلك قم بتجميع أكبر عدد من النقاط.
- ومن خلال تجميع تلك النقاط يمكنك الآن شحن جواهر فرى فاير FREE FIRE مجاناً.
طريقة شحن جواهر فرى فاير
طريقة تحويل المتجر إلى أمريكي لشحن جواهر فرى فاير ولكن السؤال الذي يطرح الكثير هنا، هو كيف احول المتجر إلى أمريكي لكي أتمكن من شحن الجوال بعد ذلك؟ لنجد الإجابة تتلخص في تلك الخطوات التالية شحن جواهر فرى فاير :
- الضغط على الثلاث نقاط الموجودين بأعلى متجر جوجل.
- الضغط على طرق الدفع.
- الضغط على إعدادات الدفع الأخرى.
- اختيار علامة جوجل كروم.
- الدخول إلى الإعدادات.
- تغير البلد إلى الولايات المتحدة.
- بعد ذلك حفظ البيانات.
- وبذلك يمكنك بشكل سهل شحن جواهر لعبة فرى فاير FREE FIRE مجانا وبدون أي صعوبات قد تقف أمامك طريقة شحن جواهر فرى فاير .
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